Girona vence com gol de Savinho e retoma a vice-liderança do Campeonato Espanhol

O Girona retomou a vice-liderança do Campeonato Espanhol, neste sábado, ao vencer, em seu campo, o Osasuna, por 2 a 0, em duelo válido pela 28ª rodada. Com o resultado, o time do técnico Michel chega aos 62 pontos, contra 61 do Barcelona, que joga neste domingo. A liderança é do Real, com 66. O Osasuna tem 36, na décima colocação.

O jogo começou equilibrado. O Osasuna buscou se impor e contou com a força física do atacante Budimir, que enfrentou sozinho toda a zaga adversária muitas vezes.

O Girona optou por tocar bastante a bola e conseguiu encontrar espaços aos 13 minutos, quando Tsygankov fez lindo passe para Portu abrir o placar para o time da casa.

A impressão era de que o Girona iria deslanchar na partida, mas o Osasuna foi valente e passou a dominar as ações. Aos 29 minutos, Mojica arriscou de longe e por pouco não surpreendeu o goleiro Gazzaniga.

O panorama do segundo tempo permaneceu o mesmo, com as equipes buscando agressividade contra a meta adversária. Em boa jogada, Budimir quase conseguiu concretizar para o Osasuna. Do lado do Girona, Blind por pouco não fez um golaço.

Aos 16 minutos, o lance mais polêmico. O brasileiro Savinho, convocado pelo técnico Dorival Júnior, reclamou pênalti, não marcado pelo juiz e nem pelo VAR. Na sequência da jogada, o goleiro Herrera, do Osasuna, fez a defesa mais difícil do jogo, após cabeçada de Dovbyk.

A partir daí, só deu Girona. Foram várias as chances de gol e várias as defesas do goleiro Herrera. Mãos aos 41 não teve jeito. Após linda assistência de Aleix Garcia, Savinho bateu com categoria: 2 a 0.