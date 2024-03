Internacional vence com folga o São Luiz e avança para semifinal do Campeonato Gaúcho

O Internacional não teve dificuldade e demorou apenas 16 minutos para selar sua classificação para a semifinal do Campeonato Gaúcho e a sua nona vitória consecutiva na temporada. O time do técnico Eduardo Coudet venceu o São Luiz por 3 a 0 na tarde deste sábado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e avançou.

Os dois primeiros gols que encaminharam a classificação saíram no início da partida. Enner Valencia marcou o primeiro aos quatro minutos e Igor Gomes aos 16 do primeiro tempo. Os dois gols foram de cabeça. O terceiro aconteceu aos 38, marcado por Maurício.

O Internacional se impôs desde o início do jogo e não demorou para abrir o marcador. Logo aos quatro minutos, Igor Gomes acionou Bustos na direita, que cruzou na cabeça de Enner Valencia, que tocou para o fundo das redes.

O jogo era de um time só e o Inter selou a classificação logo aos 16, quando Igor Gomes aproveitou cruzamento pela esquerda e desviou de cabeça para fazer 2 a 0 para o Internacional.

O Internacional seguiu dominando o jogo e criou uma chance atrás da outra para ampliar. Só não ampliou o marcador antes do intervalo, porque diminuiu o ritmo após os dois gols iniciais.

O Internacional diminuiu o ritmo no segundo tempo e o São Luiz agrediu mais. Mesmo assim, o time colorado teve chances para ampliar. Aos 14, por exemplo, só não marcou porque Bruno Jesus salvou em cima da linha finalização de Wanderson.

O São Luiz tentou diminuir no final, mas encontrou um Internacional bem postado em campo, que só administrou a boa vantagem para confirmar a vitória e a classificação.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 X 0 SÃO LUIZ

INTERNACIONAL - Anthoni; Bustos, Igor Gomes (Robert Renan), Vitão e Renê; Aránguiz (Bruno Gomes), Bruno Henrique, Mauricio e Alan Patrick (Lucca); Wanderson (Hyoran) e Enner Valencia (Alario). Técnico: Eduardo Coudet.

SÃO LUIZ - Luiz Felipe; João Vítor, Bruno Jesus, Ricardo Thalheimer e Márcio Duarte; Lucas Hulk (Gabriel Morbeck), Guilherme Dal Pian (Diogo Sodré) e Gabriel Davis; Lucas Souza (Ramires), Benjamin Borasi (Vini Peixoto) e Gabriel Pereira (Felipe Baiano). Técnico: Alessandro Telles.

GOLS - Enner Valencia, aos quatro minutos, e Igor Gomes aos 16 minutos do primeiro tempo. Maurício, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Aránguiz (Internacional);

ÁRBITRO - Francisco Soares Dias.

RENDA - R$ 803.760,00.

PÚBLICO - 32.602 pagantes (40.101 presentes).

LOCAL - Estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS).