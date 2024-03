Internazionale vence Bologna fora de casa e se aproxima do título do Italiano

A Internazionale venceu fora de casa o Bolonha (4º colocado), por 1 a 0, e alcançou sua 13ª vitória em 13 jogos em 2024 (10 consecutivas no Campeonato Italiano) e vai para 75 pontos - 18 a mais que a vice-líder Juventus.

No começo do jogo, a Inter produzia mais e fazia pressão sobre os donos da casa no Estádio Renato Dall'Ara, mas parava na forte marcação. Os interistas tiveram melhor sorte atacando pelos lados. Aos 36, Dall'Ara Bisseck marcou de cabeça após cruzamento.

No segundo tempo, o jogo ficou truncado, com muitas faltas. O Bologna tentava criar situações de gol, mas ficava no caminho graças à marcação da Inter.

A partida ficou equilibrada, pois os visitantes deixaram o adversário ficar com a bola. Aos 10 minutos, o Bologna detinha 54% da posse de bola e a Inter, 46%.

Sem saber o que fazer com a bola, o Bologna se resignou a trocar passes, no campo da Inter, cada vez mais próxima do 20º scudetto.