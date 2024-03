Enzo Fittipaldi ganha corrida da Fórmula 2 e chora ao lembrar do tio Wilsinho

A vitória de Enzo Fittipaldi neste sábado foi repleta de emoções. O piloto brasileiro ganhou pela segunda vez na Fórmula 2 após belo desempenho na corrida 2 da rodada da Arábia Saudita, realizada neste sábado. Após a conquista, ele se emocionou e dedicou a vitória ao tio Wilsinho, que morreu em fevereiro.

"Eu dei tudo de mim hoje. Foi uma corrida maravilhosa. Eu estava dirigindo no limite em toda volta. Estou muito feliz, todo o time. Eles me deram um grande carro. Eu não consigo agradecê-los o suficiente. O carro estava surreal. É um sentimento maravilhoso."

Em seguida, Enzo foi às lágrima ao relembrar do falecido tio. "São emoções mistas. Uma semana e meia atrás, meu tio Wilson faleceu e foi um momento muito difícil para toda a família. Estou muito feliz de estar aqui e eu quero dedicar esta vitória a ele."

Enzo assumiu a ponta da corrida em seus instantes finais. Restavam apenas 8 voltas quando o brasileiro de 22 anos deixou para trás Amaury Cordeel e Juan Manuel Correa, pelo lado de fora da curva 1.

O safety car interferiu bastante no decorrer da prova, deixando a liderança em aberto a poucas voltas para o fim. Enzo optou por fazer uma parada a mais - uma manobra ousada - e foi para o tudo ou nada com compostos novos. Assim, o piloto da Van Amersfoort acabou sendo premiado pela atitude.

Além de Enzo, Kush Maini e Dennis Hauger completaram o pódio. Outro brasileiro da F-2, Gabriel Bortoleto teve problemas com o carro e abandonou logo após a largada.

A MORTE DE WILSINHO

Pioneiro do automobilismo brasileiro, Wilsinho morreu aos 80 anos. Ele estava internado no Hospital Prevent Sênior, unidade Itaim Bibi, em São Paulo, desde o dia 25 de dezembro. Irmão de Emerson Fittipaldi, bicampeão da Fórmula 1, o ex-piloto havia sofrido uma parada cardíaca no almoço de Natal, dia em que também celebrava seu aniversário, e não conseguiu se recuperar.

Segundo relatos de familiares, Wilsinho engasgou com um pedaço de carne e ficou muito tempo sem oxigenação. Ele teve uma parada cardíaca e foi reanimado no pronto-socorro. O ex-piloto passou por um procedimento de traqueostomia e, dias depois, foi extubado, sendo transferido da UTI para um quarto do hospital no dia 16 de janeiro.