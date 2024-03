Lucas Henrique vence a Prova do Anjo no BBB24 e dispara: -Vou poder ver minha esposa

Novo anjo da semana! Lucas Henrique venceu a prova que rolou neste sábado, dia 9. Após pegar três cartões na piscina de bolinhas e fazer 55 pontos, levou a melhor e ganhou o colar da imunidade. Mas, como ele já está no Paredão por uma das consequências da Prova do Líder, o brother não ficará imune, mesmo assim, poderá imunizar outro participante.

Dividida em duas partes, os brothers precisaram encontrar três cartões em uma piscina de bolinhas, já na segunda fase, os participantes escolheram os produtos no mural equivalentes aos cartões recolhidos. Atrás de cada placa de produtos, havia uma pontuação. Por ordem de sorteio, cada um escolheu suas placas. Buda então fez 55 pontos no total.

Para o Almoço do Anjo, ele convidou Leidy Elin, MC Bin Laden e Yasmin. Para o Castigo do Monstro, Lucas Henrique optou por Alane e Davi.

Ao finalizar a prova, o Lucas Henrique disparou:

- Vou poder ver minha esposa, falou o brother.

Nas redes sociais, a ex-esposa do participante já antecipou que não irá aparecer no almoço do brother.

- Ele tem plena consciência das merdas que ele faz! Mas eu to aqui, na ansiedade para ver a cara dele quando eu não aparecer!, escreveu ela em um comentário de uma publicação.

Vale lembrar que ainda mais cedo, o professor de capoeira havia rematado o Poder Coringa da semana. Ele garante a chance de tirar alguém da mira do líder.