Simone Mendes celebra 11 anos ao lado de Kaká Diniz e abre o coração: Sou feliz como nunca fui

Neste sábado, dia 9, Simone Mendes aproveitou as redes sociais para se declarar ao marido, Kaká Diniz. Isso porque a data é uma marca especial, o casal completa 11 anos juntos.

Para deixar o momento registrado, Simone compartilhou um vídeo de memórias deles. Na legenda, ela falou da felicidade de viver com o marido:

11 Anos de casados bodas de AÇO! O significado do versículo para bodas de aço está relacionado à celebração de uma longa jornada de amor e compromisso, representando a força e a durabilidade do relacionamento do casal. Pois bem meu amor Kaka Diniz. Sou feliz como nunca fui. Sinto que o amor é a melhor sensação que existe. E tudo isso começou há onze anos quando nos conhecemos no meu show lembra? O dia de hoje é um momento de lembrar tudo que já vivemos e tudo que nos trouxe até aqui. Sou muito feliz ao seu lado e tenho a certeza que é exatamente aqui que eu deveria estar. Você me completa e eu sinto muito orgulho de tudo que construímos lado a lado. Que venham os próximos anos, pois tenho certeza que serão tão incríveis como estes 11 que já passaram. Que o amor que sentimos um pelo outro continue vivo até ao dia em que deixarmos de respirar! Te amo e muito obrigada por nossos filhos.

Antes mesmo da amada, Kaká tinha compartilhado uma declaração para Simone, em comemoração aos 11 anos de relacionamento. Na publicação, o empresário postou várias fotos do casal.

Junto com as imagens, o marido da sertaneja fez um textão abrindo o coração:

Existe algo impossível: não tem como olhar pra nossa história e não se emocionar. Mas a emoção não vem de um conto de fadas ou de uma propaganda de margarina, mas sim, de uma vida real cheia de desafios e conquistas. É impossível não olhar para trás e poder dizer hoje: valeu a pena. É impossível não lembrar de cada tropeço no meio do caminho e saber que fomos sábios em recalcular a rota. É impossível não lembrar que você me completou no meu momento mais solitário. É impossível apagar da nossa história que você me fez enfrentar os meus próprios preconceitos e me constrangeu em amor. É impossível não se emocionar ao ver tudo que construímos juntos. É impossível não lutar todos os dias por nossa felicidade.

Continuando, Kaká falou sobre as renúncias feitas pelo amor e que a melhor decisão de sua vida foi ficar com Mendes:

Você me ensinou que o amor vai além de uma palavra, pois o amor é uma verdadeira decisão. Há 11 anos atrás, quando eu tinha apenas 27 anos, eu tive a melhor decisão da minha vida. Foi decidir te amar que me fez enxergar que a vida vale a pena; foi decidir te amar que entendi que jamais a minha vida faria sentido sem ter você ao meu lado; foi decidir te amar que me lembro todos os dias que você me resgatou do poço mais profundo da minha vida; foi decidir te amar que fez com que você me apresentasse aquele que mudaria a minha história: Jesus. Eu digo sim mais uma vez meu amor, nessa manhã, em mais um dia de nossas vidas. Já enfrentamos tantas coisas, passamos por tantos obstáculos, mas hoje podemos dizer que vencemos.