Ex-esposa de Lucas Henrique, Camila Moura faz mudança radical no visual: - Declaração de amor próprio e aceitação

Novo visu! Camila Moura, ex-esposa de Lucas Henrique do BBB24, surpreendeu a web ao exibir o novo visual. A professora de história que se sentiu traída com o flerte do marido com Pitel na casa mais vigiada do Brasil, estava há mais de 15 anos com o professor de capoeira, resolveu desbloquear uma nova versão de si e compartilhou o resultado da transformação em seu perfil.

- Estou pronta para a minha mais nova versão! Um novo visual não é apenas uma mudança superficial, é uma declaração de amor próprio e aceitação. Tudo muda. Tudo mudou para mim nesta última semana. Tudo mudou para nós, que somos guerreiras de nascença. Camila? Sim definitivamente, esta sou eu: professora, meu maior passatempo é montar quebra-cabeças, amo aprender até sobre o que não sei e agora, mais sobre mim. Obrigada a todos que acreditam em mim! Este é apenas o começo da mudança e vocês já sabem disso! Vou aprender a cuidar da Camila que pode conhecer o mundo como ele é, sem o peso do nome de quem me amarrou atrapalhando o processo. Novamente, obrigada com toda a força do meu coração!, refletiu ela na publicação.

Vale lembrar que depois de toda história do marido com a colega de confinamento, rendeu mais de um milhão de seguidores às redes sociais de Camila Moura.

É dar volta por cima que chama?