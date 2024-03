Paula Toller, ex-Kid Abelha, rebate pergunta sobre envelhecimento: - Você perguntaria sobre isso a um homem?

Poderosa! Paula Toller mostrou que não ficou satisfeita com uma pergunta feita durante uma entrevista para o Estadão e rebateu na hora. Questionada sobre como lida com o envelhecimento, a cantora respondeu com outra dúvida: se isso seria tema se ela fosse um homem.

- Você perguntaria sobre isso a um artista homem? As pessoas me elogiam e gosto. Tenho uma cobrança pessoal que não é necessariamente de beleza. Cuido do corpo e cabeça. Não é para agradar ninguém em especial, é para eu me sentir bem e um respeito com o público. Eu envelheci bem.

Depois de falar sobre seus cuidados pessoais atualmente, Toller contou que o tempo de vida e de carreira só ajudaram para suas apresentações:

- Existe principalmente no show business, onde precisamos de novidade o tempo todo. Mas eu me sinto bem, não sinto a necessidade de competir com ninguém. Não sou escrava do trabalho e durante os shows me sinto com 18 anos, muito melhor até, pois eu era muito tímida.

Relembrando o retorno dos Titãs, a ex-vocalista do Kid Abelha descartou uma volta com os membros originais do grupo:

- O fim do Kid Abelha aconteceu naturalmente. Quando se é muito novo, você faz tudo em grupo, vai ao cinema junto, viaja junto, mas, depois, tem outros interesses, quer trabalhar com outras pessoas, outros estilos. Adorei a volta dos Titãs, mas não estou pensando em algo desse tipo agora.

Vale lembrar, que Paula e Leoni vivem uma briga judicial e não terminaram bem o relacionamento da época do grupo.