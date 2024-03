Filho de Luciano Huck é aceito em conceituada universidade dos Estados Unidos

Papai coruja! Luciano Huck usou o Instagram para parabenizar o filho, Joaquim, de 19 anos, pelo aniversário e contou que o jovem foi aceito na New York University, nos Estados Unidos. Na publicação em homenagem a Joaquim, ele citou a instituição de ensino e aproveitou para celebrar a conquista do filho.

- Pensem em um cara gente boa, carinhoso, inteligente, curioso, capaz de se virar em qq roda de conversa, querido por todos, com um humor só dele, boa companhia, amigo dos amigos e agora aluno da NYU, este é o aniversariante do dia; Parabéns Joaquim. 19 anos inundando nossa família com amor, alegrias e muito orgulho. Te amo, filho e feliz aniversário. Saude, saude e mais saude., escreveu o Huck.

Vale lembrar que a NYU, é uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Fundada em 1831, com sede na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Segundo seu site oficial, a universidade conta com alunos de 133 países diferentes e aceita menos de um a cada oito estudantes que aplicam para ingressá-la.

Artistas como o diretor Spike Lee, Lady Gaga, Angelina Jolie, Adam Sandler e Morgan Freeman passaram pela conceituada instituição.