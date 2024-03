Tio de Kate Middleton é o primeiro eliminado do Big Brother inglês e tranquiliza Família Real

Para o alívio da Família Real Britânica, Gary Goldsmith, tio de Kate Middleton, foi o primeiro a ser eliminado do reality show Celebrity Big Brother UK. Ele enfrentou Lauren Simon, conhecida por ter participado do The Real Housewives of Cheshire, que levou a melhor.

Mesmo tendo ficado apenas cinco dias na casa, o tio da Princesa de Gales revelou que seu apelido na família é Tio Mau. Vale lembrar que Gary já gerou polêmica entre a monarquia ao apoiar Donald Trump, além de ter sido acusado de violência doméstica.

Após a saída que gerou tranquilidade para os nobres, que temiam ser expostos em rede nacional, o parente de William contou que gostou do tempo:

- Eu me diverti muito, entrei com uma agenda e consegui em cinco dias. Não me considero uma celebridade, apenas sou parente de alguém que é uma grande celebridade.