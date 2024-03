Mulheres paulistas somam 21% da população feminina do País

Levantamento da Fundação Seade traçou um panorama da população feminina do estado de São Paulo a partir de dados demográficos, de escolaridade, trabalho e renda. O “Perfil da Mulher no Estado de São Paulo” revela que elas atualmente correspondem a 23,1 milhões da população paulista, mais da metade do total no estado (51,9%) e 21% em relação à população feminina brasileira, ou seja, um quinto de todo contingente de brasileiras é formado por mulheres paulistas.

Adiamento da maternidade

Em um comparativo entre os anos de 2010 e 2021, a faixa etária dessas mães reduziu entre as mulheres abaixo de 34 anos e aumentou entre as que têm mais de 35 anos, correspondendo a 21% dos nascidos vivos do Estado. “Esse dado indica um adiamento na maternidade em relação à década passada. Além disso, diminuiu a gravidez entre as jovens de 15 a 19 anos, sendo que 33 em cada mil adolescentes tiveram filhos em 2021, que corresponde a cerca de 9% dos nascidos vivos do Estado”, aponta Lúcia Mayumi Yazali, pesquisadora da Fundação Seade.

Nível de escolaridade

Em relação ao nível de escolaridade, 37% das paulistas com 25 anos ou mais concluíram o ensino médio e 26% o ensino superior em 2023. No comparativo com os homens, elas estão à frente nas faixas etárias até os 64 anos, sendo que o intervalo de 25 a 34 anos apresenta a maior diferença: 35% das mulheres completaram o ensino superior ante 26% dos homens. No ano passado, 25% das mulheres de 18 a 24 anos estavam dentro do grupo conhecido como “nem-nem” (nem estudavam nem trabalhavam). O dado apresentou uma sensível melhora, considerando que no ano de 2021, as jovens que estavam nessa situação correspondiam a 31% do total nessa faixa etária.

Trabalho e renda

No 4º trimestre de 2023, as mulheres do Estado de São Paulo representaram 31% dos empregadores (369 mil) e 37% dos trabalhadores por conta própria. Entre as empregadoras, 308 mil (84%) têm empreendimento formal. As 884 mil trabalhadoras (41%) por conta própria também formalizaram sua atividade. No mesmo período, os dados relacionados ao desemprego no Estado de S. Paulo indicam que a taxa de desemprego de mulheres negras (10,7%) é o dobro do que a dos homens não-negros (5,2%). Esse índice é de 6,8% para as mulheres não-negras e 5,2% para os homens não-negros. O rendimento por hora das mulheres negras é de R$15,70, metade daquele dos homens não-negros (R$ 32,80). Já o rendimento das mulheres não negras (R$ 27,40) é maior que das mulheres negras e também dos homens negros (R$ 18,60).

Outros números

• Em 2023, as mulheres negras (pretas e pardas) representaram 40% do total de mulheres no estado de São Paulo. Esse percentual era de 37% em 2021.

• A idade média das mulheres paulistas em 2023 foi de 39,1 anos, sendo que em municípios do noroeste e litoral paulista essa idade superou os 40 anos.

• Entre as paulistas que foram mães, em 2021, 77% eram naturais de São Paulo. A porcentagem restante ficou distribuída entre mulheres naturais da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Paraná e outros países, sendo o principal deles a Bolívia.

Sorocaba: investimento

A Ikesaki Cosméticos inaugurou dia 1º de março sua primeira loja na região de Sorocaba. A inauguração faz parte de um projeto macro de expansão da marca no País e traz à região as principais grifes do mercado em uma loja de 850m². Esta é a primeira unidade aberta no Interior Paulista e a 12ª da Ikesaki. Para a unidade de Sorocaba, foram abertas 50 vagas de trabalho.

Curtas

• A Raízen, referência global em bioenergia e terceira maior empresa brasileira em faturamento, inaugurou o Centro de Capacitação e Aprendizagem Técnica em Andradina, interior de São Paulo.

• A Caoa inaugurou um centro de distribuição de peças instalado em Franco da Rocha (SP). O empreendimento da empresa demandou investimento de R$ 50 milhões.

• A edição 2024 das feiras São Paulo Internacional Wine Trade Fair e Cachaça Trade Fair, voltadas para os profissionais e produtores dos segmentos de vinhos e destilados, devem gerar cerca de R$ 25 milhões em negócios.