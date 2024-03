Santo André cria Centro de Referência para a Dengue

Começa a funcionar na próxima segunda-feira (11) em Santo André o Centro de Referência para a Dengue, primeiro equipamento do tipo no ABC. O espaço está localizado na Rua Xavier de Toledo, 517, e atenderá de segunda a sexta, das 7h às 21h.

A iniciativa é mais um importante passo no combate à doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti na cidade. O equipamento tem como objetivo atender moradores de Santo André com sintomas da doença, como febre alta, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele e coceira.

“A partir de segunda-feira começa a funcionar este Centro de Referência para a gente conseguir concentrar os atendimentos e vencer essa doença. Aqui teremos todo o protocolo para descobrir se a pessoa está com dengue e, se estiver, promover todo o cuidado. Já vencemos a Covid e a pandemia, e agora vamos vencer a dengue, doença que tem preocupado tanto a todos”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

A água parada é foco para reprodução do mosquito transmissor da dengue, como também de outras doenças como zika, chikungunya e febre amarela. As indicações são eliminar pratos dos vasos de plantas, deixar a caixa d’água fechada e limpa, manter materiais recicláveis em sacos fechados, descartar pneus corretamente, lavar os potes com água para animais, guardar latas e garrafas viradas para baixo, manter ralos vedados, limpar piscinas com cloro, limpar lajes e calhas para evitar acúmulo de água e deixar a tampa do vaso sanitário fechada ou vedada.

"A prioridade da nossa gestão é cuidar das pessoas e por isso resolvemos abrir emergencialmente um centro de referência para dengue com o objetivo de atender o munícipe andreense que esteja com sintomas da doença de forma mais específica e qualificada. O centro está extremamente bem estruturado com salas de triagem, coleta, testes, medicação e consultórios médicos para dar todo respaldo que a população precisa", destacou o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

Mais informações sobre o Centro de Referência para a Dengue podem ser encontradas por meio dos telefones 4435-1500 e 4435-1501, que atendem no mesmo horário de funcionamento do equipamento.

Conscientização

Na manhã deste sábado (9), aproximadamente mil pessoas participaram de ação de conscientização e prevenção à dengue em Santo André. Equipes foram espalhadas por diversos pontos da cidade, munidas de material informativo e velas de citronela – que funcionam como repelente ao mosquito – produzidas pela equipe do Núcleo de Inovação Social. Além da distribuição dos itens, os voluntários ainda conversaram, instruíram e tiraram dúvidas de pedestres e motoristas.

“Essa ação é importante. A conscientização surte muito efeito, porque diferentemente da pandemia da Covid, que (a doença) passava de uma pessoa para outra, a dengue tem um agente transmissor, que é o mosquito, nós conseguimos enfrentá-lo se tirar a água parada nos locais na cidade. Então só depende da gente. Dez minutos por semana são suficientes para dar uma geral em casa, no vizinho, na igreja, padaria, açougue, para não deixar a água parada. Desta forma, a doença vai diminuir e evitaremos aumento dos casos”, finalizou o prefeito Paulo Serra.