Associação de Moradores de Copacabana querem impedir show de Madonna

Depois da confirmação do show gratuito de Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, feita pelo jornalista Lauro Jardim, do O Globo, os moradores do bairro não ficaram muito contentes.

De acordo com o Portal Léo Dias, a Associação de Moradores de Copacabana [Amacopa] entrou com uma ação na Justiça para barrar o evento que vai acontecer no Rio de Janeiro dia 4 de maio. Ainda segundo o site nenhum contrato foi assinado pela equipe da cantora e tudo ainda está sendo conversado entre as partes responsáveis.

Até o momento nenhum anúncio oficial de Madonna foi feito e nenhuma produtora foi apontada como organizadora do evento. O show seria o encerramento da turnê The Celebration Tour, que está comemorando os 40 anos de carreira da Rainha do Pop.