Gyselle Soares relembra envolvimento com Pedro Bial e garante: - Era fascinado e gostava muito de mim

Gyselle Soares participou do Big Brother Brasil 8 e foi vice-campeã da edição. Natural de Teresina, além de cair nas graças do público, ela agradou Pedro Bial, chegando até se envolver com o apresentador.

Em recente entrevista ao Vibes e Tal, da Boa FM, Gyselle relembrou o envolvimento com o jornalista. De acordo com ela, Bial era fascinado e gostava muito dela.

- Pedro Bial me deu o apelido de Cajuína. Ele era fascinado por mim, ele gostava muito de mim.

Questionada se rolou algo a mais com o apresentador, além de beijos, Gyselle, diferente de outras entrevistas, garantiu que sim e afirmou que foi bom.

- É claro. Sexo é bom de qualquer jeito. Pode ser até com uma pessoa que não sabe fazer. É gostoso.