Avião da United Airlines faz pouso de emergência nos EUA; é o 4º incidente da empresa em uma semana

Um avião da United Airlines com destino à Cidade do México, vindo de São Francisco, fez um pouso de emergência em Los Angeles na sexta-feira, 8, depois que a tripulação relatou um problema hidráulico durante o voo. Essa é a quarta emergência de voo da companhia aérea em uma semana.

Apesar do incidente, a aeronave aterrissou com segurança no Aeroporto Internacional de Los Angeles por volta das 11h30 (no horário de Brasília), e nenhuma das 110 pessoas a bordo ficou ferida, conforme informado pela companhia aérea, em nota oficial.

Vários caminhões de bombeiros estavam prontos para intervir, mas não foram necessários, disse Nicholas Prange, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Los Angeles. A companhia aérea informou que os passageiros poderiam viajar para o México em outro avião que partiria mais tarde no mesmo dia. "Informações preliminares mostram que houve apenas um problema com um sistema nessa aeronave", afirmou a empresa, no comunicado.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos disse em um comunicado que investigará o pouso de emergência. Horas antes, os passageiros de outro voo da voo da United Airlines tiveram que ser evacuados após o avião derrapar em uma pista e ficar preso na grama, na cidade de Houston, no Texas. Não foram registrados ferimentos entre os 160 passageiros e seis membros da tripulação, informou a companhia aérea em outro comunicado.

Um vídeo postado nas mídias sociais após o pouso em Houston mostrou a aeronave inclinada para um lado, com uma de suas asas próxima ao solo.

Na quinta-feira, 7, outro voo da United Airlines fez um pouso de emergência em Los Angeles. Era um jato a caminho do Japão que perdeu um pneu na decolagem de São Francisco. Não houve registro de feridos. Em imagens de vídeo, é possível ver o avião perder um dos seis pneus do trem de pouso principal do lado esquerdo alguns segundos após a decolagem.

O pneu caiu em um estacionamento para funcionários no Aeroporto Internacional de São Francisco, onde colidiu com um carro e quebrou o vidro traseiro, antes de atravessar uma cerca e parar em um estacionamento vizinho.

Alguns dias antes, um voo da United de Houston para Fort Myers, também no Texas, foi forçado a voltar para a pista depois que um dos motores do Boeing 737 pegou fogo.

O momento do incidente foi registrado em vídeo por diversos dos 167 passageiros que estavam abordo da aeronave, mostrando as chamas saindo das turbinas do veículo. Assim como os demais incidentes, não houve registro de feridos.