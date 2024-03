João Guilherme surpreende internautas após clique ao lado da mãe: Parece irmã

Confundiu todo mundo! João Guilherme foi um dos muitos famosos que usou as redes sociais para homenagear uma mulher importante em sua vida na última sexta-feira, dia 8, Dia Internacional da Mulher.

Em sua conta oficial do Instagram, o ator postou um clique abraçadinho com a sua mãe, Naira Ávilla, e surpreendeu alguns internautas que acabaram confundindo ela com alguma irmã e até namorada.

As coisas mais bonitas sobre mim vieram dela - 08/03, dia delas. Obrigado por tanto, escreveu na legenda da publicação.

Através dos comentários, os seguidores rapidamente se mostraram assustados com a juventude e beleza de Naira:

(risos) pensei que era namorada depois fiquei surpreso que era a mãe, disse um.

Sua mãe parece mais sua irmã, opinou uma segunda.

Sua mãe ??? Nossa muito nova ... Gatona parabéns, declarou uma terceira.