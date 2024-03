Após Beatriz escolher os seus alvos, brothers articulam próximo paredão. Confira tudo que rolou na madrugada do BBB24

Liderança e alvos definidos! A nova líder da semana, Beatriz, movimentou a casa mais vigiada do Brasil após escolher Yasmin Brunet, Giovanna, Raquele, Pitel e Fernanda como os seus alvos.

Após o programa ao vivo, os grupos se dividiram e logo foram articular o próximo paredão. Cismada com a justificativa de Beatriz, Yasmin confessou para Leidy que acredita que será indicada, mas que a líder será influenciada por Davi. A trancista por sua vez acredita que ela não será opção de Bia:

- Não esquece do vice-líder, o exterminador de camarotes, rebateu a modelo se referindo ao Davi.

Já no paredão da semana após a dinâmica do líder, Lucas Buda está pensando em um nome para tentar escapar da berlinda. Em conversa também com a Leidy, o brother citou o nome de Matteus.

- A gente está falando de ir em Alegrete.

Do outro lado da casa, Pitel e Fernanda também mexeram os pauzinhos. Na opinião da confeiteira é preciso insistir em alguns nomes, mesmo que eles voltem:

- Não importa se o Brasil vai querer que essa pessoa volte, na outra semana tem que mandar de novo.

E não parou por aí! Já que Fernanda contou à amiga que a aproximação de Lucas é pura conveniência:

- A hora que ele achar conveniente quebrar de novo e ficar ele, Leidy e Yasmin, ele faz de novo.

No quarto do líder, em conversa com Davi, Beatriz explicou que mesmo chamando Leidy para o VIP não pretende falar sobre jogo com a sister:

- Quando eu for ver imagem, ela não vai saber o que eu vi. Até porque, senão, ela vai contar quem eu vou indicar.