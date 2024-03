Índice de preços ao consumidor da China sobe 0,7% na comparação anual de fevereiro

O índice de preços ao consumidor (c, na sigla em inglês) da China avançou à taxa anual de 0,7% em fevereiro, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país asiático hoje. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam uma alta de 0,4% no período.

O indicador reverte a deflação registrada em janeiro, quando houve uma queda anual de 0,8%.

No confronto mensal, o CPI subiu 1,0% em fevereiro ante janeiro. De acordo com o NBS, o componente que mais contribuiu para esse desempenho foi o de alimentos, tabaco e álcool.

No lado da inflação no atacado, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) chinês caiu 2,7% na comparação anual do mês passado, informou o NBS. Neste caso, a projeção da FactSet apontava para um recuo um pouco menor, de 2,5%. Ante janeiro, o PPI cedeu 0,2% em fevereiro.