GCM de S.Bernardo retorna à Vila São Pedro e moradores ficam feridos

Pelo quarto dia consecutivo a GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo tentou demolir imóveis na comunidade Grotão, na Vila São Pedro. Durante a ação realizada ontem, pelo menos cinco pessoas ficaram feridas por causa do emprego de violência pela guarda, sendo que três moradores precisaram de atendimento médico.

A operação de despejo começou por volta das 5h, quando guardas da GCM e funcionários da Secretaria de Habitação do município chegaram ao local. Os moradores já estavam esperando novas investidas, e durante a madrugada instalaram quatro barricadas na comunidade, com van e pneus queimados. A iniciativa conseguiu impedir que a guarda avançasse pelo local e que novos imóveis fossem derrubados.

Os moradores afirmaram que assim como nas demais ações realizadas durante a semana, a GCM agiu de maneira truculenta, e chegou ao local jogando bombas de efeito moral e de gás lacrimogêneo, além de disparar tiros de borracha contra as famílias que resistiram à investida. Imagens gravadas pelos munícipes mostram crianças com irritação nos olhos e na garganta em decorrência do efeito do gás. Elas foram socorridas por PMs (Policiais Militares) que acompanhavam a ação de despejo.

“Os guardas já chegaram atirando com bala de borracha na direção de quem estava dentro de casa ou gravando a ação. Foi muita truculência. Meu marido ficou ferido no braço e precisou ser socorrido. Foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São Pedro, onde tomou medicação e fez um curativo no machucado”, afirmou a moradora Jaqueline Silva de Oliveira, 26 anos.

Desde a terça-feira (5), quando foi realizada a primeira ação de desapropriação, já foram derrubados cerca de 24 imóveis, casos de barracos, garagens e residências em construção ou recém-construídas.

Para tentar conter o despejo das famílias, Hevelton Colares da Silva, advogado que representa os moradores da comunidade, solicitou uma reunião com representantes da Secretaria de Habitação, realizada no início da manhã de ontem na sede da pasta, no bairro Rudge Ramos.

“O encontro não foi produtivo. Eles disseram que pretendem tirar todas as famílias do terreno, e que as ações de despejo irão continuar nos próximos dias. Os funcionários informaram que ali é considerada uma área de risco, e que em decorrência do desabamento de uma igreja em fevereiro, após fortes chuvas, a ordem é para retirar todas as moradias. Irão oferecer os três meses de auxílio aluguel, de R$ 325, valor insuficiente para que as famílias se restabeleçam em outro imóvel”, informou o advogado.

Participaram da reunião representantes da habitação, da Defesa Civil, o comandante da GCM, e seis pessoas da comunidade.

Além de pessoas feridas, moradores relataram outros problemas ocasionados pelas operações de despejo promovidas pela gestão de Orlando Morando (PSDB). A iluminação pública foi afetada, os fios teriam ficado enroscados nos tratores e posteriormente teriam sido cortados pelos funcionários. “Nesses dias eles bloquearam a entrada da comunidade e não deixaram ninguém passar, nem mesmo quem ia trabalhar ou quem precisava de atendimento porque estava passando mal”, disse a moradora Jaqueline Silva.

A Prefeitura de São Bernardo, a exemplo do que tem feito desde o início das operações, não respondeu os questionamentos do Diário a respeito das ações truculentas da GCM e sobre a demolição de imóveis sem notificação.

No Dia da Mulher, moradoras são machucadas