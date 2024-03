Banda criada no Grande ABC faz show em São Paulo e celebra o rock

Na estrada há 13 anos e formada no Grande ABC por músicos veteranos da cena musical independente, a banda The Moon Riders tem agenda marcada na capital paulista. A apresentação prevista para a terça-feira (12) celebrará os 52 anos do lançamento de um dos discos mais importantes na história do rock: "Machine Head", no Blue Note.

Ao som do sexto álbum de estúdio da banda britânica Deep Purple, o público pode esperar clássicos memoráveis como "Highway Star", "Pictures of Home" e "Smoke on The Water".

A banda, de Santo André, é composta pelo baixista Stefano Moliner, fundador do grupo, Regis Mariano Piva (voz) e Mauro Canallonga (teclado e voz), pesquisador de timbres analógicos. Além disso, os irmãos Marcelo ‘Indio’ d’Castro (guitarra e voz) e Kiko d’Castro (bateria e voz), ambos da veterana banda de Thrash Necromancia, também fazem parte do projeto.

"Para mim, é sempre mágico tocar um álbum na íntegra, pois cria uma atmosfera imersiva entre a banda e o público, fazendo-nos sentir um pouco da vibração e intensidade vividas pela banda naquele momento. É incrível", explica o baixista Stefano Moliner, o criador do The Moon Riders.

Marcelo ‘Indio’ d’Castro explica que tocar o álbum ‘Machine Head’ ao vivo é especial e um sonho sendo realizado. “É um disco tão marcante e que sempre estará vivo nas nossas memórias. É um grande desafio poder tocar as músicas de um dos meus mentores da guitarra, que é o Ritchie Blackmore”, conclui.

Os ingressos estão disponíveis por R$ 90 e podem ser adquiridos através do site Eventim. Com a promoção da lista do músico, acessível no link de compra de ingressos com a senha ‘convidadobanda’, há um desconto de 50% no valor do bilhete.