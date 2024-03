Alimentos serão arrecadados pela Coop em S. Bernardo e Sto. André

A rede de varejo promove neste sábado (9), das 9h às 17 horas, uma ação de responsabilidade social, o Coop Faz Bem. As unidades que receberão alimentos a serem destinados para famílias carentes ficam em três mercados da empresa: em São Bernardo, Avenida Presidente Café Filho, 2.231 e na Rua Joaquim Nabuco, 277; assim como em Santo André, na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, 5.252 – Vila Luzita.

Com apoio do pilar Coop Faz Bem Pra Comunidade, a ação é uma iniciativa conjunta da Associação Corpo de Bombeiros Civis e Voluntários de São Bernardo, uma entidade sem fins lucrativos que há 6 anos trabalha na formação de bombeiros civis voluntários e possui um projeto chamado Bombeiro Mirim, que atua com 3 mil crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos, de comunidades de baixa renda. Seu objetivo é educativo e versa sobre os temas de cidadania e civismo, ética, respeito, meio ambiente, solidariedade e ações sociais. Recentemente, estendeu sua atuação também para o município de Santo André.

De acordo com os organizadores, a ação anterior, no último dia 2 de dezembro, contribuiu para a arrecadação de mais de 1.400 itens, entre leite, arroz, feijão, panetone e bisnaguinhas, encaminhados para ONGs, orfanatos e uma aldeia indígena, totalizando 5 mil atendidos durante o ano.