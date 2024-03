Barcelona sofre, mas Yamal faz golaço e garante vitória sobre o Mallorca no Camp Nou

Com um gol de Yamal, aos 28 minutos do segundo tempo, o Barcelona derrotou o Mallorca, nesta sexta-feira, no Camp Nou, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o time catalão chegou aos 61 pontos e assumiu momentaneamente a vice-liderança do Espanhol, ao superar o Girona, que tem 59. Mas o adversário entra e campo neste sábado, diante do Osasuna, em casa. O primeiro lugar segue com o Real Madrid, que tem 66.

O Mallorca, finalista na Copa do Rei, quando vai enfrentar o Athletic Bilbao, é apenas o 15º colocado, com 27 pontos. A equipe soma cinco vitórias na competição.

O trabalho do Barcelona poderia ter sido mais fácil. Aos 23 minutos, o brasileiro Raphinha sofreu pênalti. Gundogan bateu mal e o goleiro Rajkovic defendeu.

Durante grande parte do jogo, o ataque do Barcelona tentou furar o bloqueio do Mallorca. Aos 28 minutos da etapa final, Yamal pegou a bola pela meia direita e acertou belo chute colocado no ângulo superior direito para fazer o único gol do jogo e garantir três pontos importantes para o time da Catalunha.