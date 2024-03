Giovanna Antonelli fala sobre envelhecimento feminino e novo filme

“A luta sempre vai existir, não tem jeito, mas nunca vou deixar a sociedade ditar a forma que devo viver ou me sentir”. A afirmação é da atriz Giovanna Antonelli, 47 anos, sobre os estereótipos impostos às mulheres mais velhas pela sociedade, e o tabu enfrentado por elas sobre o envelhecimento feminino.

Na semana do Dia internacional das mulheres, a comédia romântica estrelada pela atriz chegou na quarta-feira (7) aos cinemas de todo País e celebra as narrativas femininas brasileiras. O longa ‘Apaixonada’ conta a história da personagem Beatriz, interpretada por Giovanna, que decide redescobrir a alegria de viver após o término de seu casamento.

A comédia romântica é dirigida por Natalia Warth e inspirada no livro ‘Apaixonada aos 40’, da autora Cris Souza Fontes. Ao Diário, Giovanna reflete sobre a jornada de autodescoberta da personagem e sobre a vida depois dos 40 anos.

“Estamos aprendendo a lidar melhor com o envelhecimento feminino. Ao menos, começamos a falar sobre esse tabu. O filme traz reflexões sobre isso e propõe que nós, mulheres de 40 anos, olhemos mais para nós mesmas e nos apaixonamos por nós mesmas. Propões que estejamos abertas para novas aventuras. Envelhecer não pode virar um assunto, já que é um privilégio não morrer jovem. O filme não fala sobre etarismo, e sim sobre se apaixonar por você e pela vida”, diz a atriz.

A ideia de adaptar o livro para os cinemas foi da própria Giovanna. A leitura surgiu durante a pandemia, e após se encantar com a história decidiu participar da produção do longa. “Gosto de boas histórias. A Cris (autora da obra) descreve lindamente esse universo feminino e a Bia cabe em muitas mulheres. Isso me atraiu. Montamos uma equipe maravilhosa. Foi um trabalho feito com muita dedicação e diversão”, conta.

Sobre o filme, Giovanna o descreve como um longa para todas as idades, que contém humor, amor e leveza. “É um filme despretensioso. Sabemos produzir temas diversos, num mercado cheio de possibilidades e para todo tipo de público”.

No Grande ABC, a nova comédia romântica está em cartaz em dois municípios, com sessões no Grand Plaza Shopping, em Santo André, no Cinemark Extra Anchieta e no Shopping Metrópole, ambos em São Bernardo.