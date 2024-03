Adriane Galisteu manda suposta indireta após Xuxa Meneghel chorar por Ayrton Senna

Como você acompanhou, durante o documentário Sullivan e Massadas, da Globoplay, a apresentadora Xuxa Meneghel aparece se abrindo sobre a última conversa que teve com o ex-namorado e corredor de automobilismo, Ayrton Senna.

No entanto, o que chocou os internautas foi a declaração da apresentadora ao revelar que, pouco antes do fatídico acidente que tirou a vida do corredor, a famosa planejava pedi-lo em casamento. Mas, por que o choque? Para quem não sabe, na época, Ayrton Senna estava em um relacionamento de quase um ano com a também apresentadora Adriane Galisteu.

- A Marlene [Mattos, empresária de Xuxa Meneghel na época] disse também: A Xuxa quer ir atrás dele para eles se casarem. E eu falei no estúdio que segunda-feira iria atrás dele. Eu disse no sábado que segunda iria atrás dele. No domingo ele morreu. Isso ainda fica na minha cabeça. A gente ficou gravando até às três da manhã naquele dia e fui acordada na hora da corrida com várias pessoas me ligando dizendo que Senna tinha sofrido o acidente, declarou a famosa durante o episódio, emocionada ao falar sobre o assunto.

Após o clipe da declaração da apresentadora rondar a internet, Adriane Galisteu fez uma publicação um tanto quanto suspeita através de sua conta no X (o antigo Twitter). Apontado como uma suposta indireta por parte da atriz em relação a Rainha dos Baixinhos, diversos internautas tomaram o lado de Galisteu e, até mesmo, categorizaram Xuxa como inconveniente.

Ai, que preguiça, sério? , escreveu a apresentadora de A Fazenda, da TV Record.

Como dito, os usuários da web utilizaram da seção de comentários para expressar suas opiniões sobre a situação.

Para mim nem é preguiça, é falta de respeito, afirmou uma internauta.

Muita preguiça, a pessoa é extremamente inconveniente. Te admiro demais, Galisteu, postou outra.

Cansa mesmo, acho difícil pessoas que negam a realidade. Ela [Xuxa] vive no mundo cor de rosa dela, que nem existe mais!, argumentou uma terceira, defendendo Galisteu.