Kardashians lançam teaser da quinta temporada do reality show e fãs comparam com Duna 2: É o impacto de Timothée Chalamet tem na família

Duna 3 está chegando aí? Não, não, são apenas as Kardashians mesmo! Nesta sexta-feira, dia 8, a família de socialites - composta por Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner - anunciou que a quinta temporada do reality show vai estrear dia 23 de maio no Star+. Porém, o teaser de divulgação chamou a atenção por outro motivo.

Isso porque as seis empresárias apareceram no deserto, trajando vestimentas longas em tons de nude. Toda a estética do vídeo lembra muito ao filme Duna 2, que está fazendo um baita sucesso nos cinemas. E detalhe: o astro da franquia é Timothée Chalamet, namorado de Kylie Jenner.

Claro, isso bastou para os fãs brincarem com a semelhança:

É o impacto de Timothée Chalamet tem na família, disse um.

Duna 2 mal chegou nos cinemas e já anunciaram a terceira parte?, brincou outro.

Vou dizer aos meus filhos que este é o trailer de Duna 3, completou mais um.

Vocês conseguiram os direitos autorais de Duna?, disparou .

O Timothée vai aparecer nesta temporada?, questionou.