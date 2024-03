Grávida de uma menina, Fernanda Paes Leme faz reflexão no Dia das Mulheres

Neste Dia Internacional das Mulheres, Fernanda Paes Leme usou o seu espaço nas redes sociais para falar sobre a data. Grávida pela primeira vez, a atriz refletiu sobre gerar uma menina e chamou atenção para um ponto diferente: a educação de menino.

Através de um vídeo, a mamãe de primeira viagem começou falando que todos os anos abordamos as mesmas coisas:

- Todo ano a gente reflete sobre o significado do Dia da Mulher, o porquê de existir um dia para reforçar certas questões sociais relacionadas ao feminino, aos nossos direitos, à dignidade, à segurança.

Em seguida, Fernanda falou sobre os seus medos envolvendo o futuro de sua herdeira, que se chama Pilar:

- Esse ano, eu, mulher, tô gerando outra vida, outra mulher dentro de mim, a minha filha, que nem nasceu e já me desperta tantos questionamentos sobre o seu futuro, sobre o mundo em que ela vai viver, sobre o mundo que eu vou deixar para ela. Acho que esse é o ponto onde todas as mães se encontram.

No final, a atriz falou sobre a educação de meninos e a importância para o futuro:

- Que tipo de pessoa minha filha vai ser? Que tipo de pessoa minha filha vai encontrar pelo caminho? Então, hoje e em todos os outros dias do ano, a luta não é só para nós meninas e mulheres, mas principalmente é sobre criar meninos que possam respeitar e conviver com a pluralidade, meninos que entendam desde cedo que todas as meninas e mulheres merecem e exigem viver.

Além de Fernanda Paes Leme, outros famosos também refletiram sobre a data. O ex-jogador David Beckham relembrou uma viagem que fez para Índia e conheceu meninas inspiradoras.

No ano passado, na Índia conheci algumas jovens e raparigas incríveis que estão a enfrentar o trabalho infantil, o casamento infantil e a violência baseada no género e a inspirar outros jovens como eles. ..Este Dia Internacional da Mulher é um lembrete de que investir na saúde, educação e direitos das raparigas adolescentes pode criar um efeito de ondulação positivo em todo o mundo.

A cantora e compositora Kylie Minogue aproveitou a data para postar um vídeo na turnê da Madonna.

MADONNA. Já passou muito tempo!!! AMEI estar com vocês! Turnê de Celebração E agora é o Dia Internacional da Mulher... OBRIGADO e AMOR AMO AMOR.