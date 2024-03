Show, apresentação teatral e batalha de dança são destaques do Diário em Cena

Mauá No dia 09 de março de 2024, o Grupo Esparrama levará duas ações para o Teatro Municipal de Mauá o espetáculo FIM? às 17h e a Oficina para crianças Esparramação às 16h. Serviço: Oficina: 16h Vagas: 25 participantes / Seleção: Ordem de chegada / Duração: 45 minutos Apresentação teatral: 17h Data: 09 de março de 2024 Local: Teatro Municipal de Mauá - Nadir Alves, 353 - Vila Noemia, Mauá - SP, 09371-522 Classificação: Livre





São Bernardo A cantora sertaneja Ana Castela, se apresentará neste sábado, 9, no Estância Alto da Serra. A artista que vem sendo destaque no gênero musical é dona dos hits Pipoco, Bonde das Boiadeiras, e de outros lançamentos, vai passar pelo Grande ABC neste fim de semana. Os ingressos estão à venda através da plataforma Ticket 360 e custam a partir de R$55. Ainda em São Bernardo, a cidade vai ser palco para o Power Battle, uma batalha de breaking e rimas, workshops, DJs e várias outras atrações. A ação cultural apresenta os diversos elementos do Hip Hop. Serviço: Livre. Grátis. Centro Cultural Lázaro Pinto de Azevedo. Rua Alfredo Bernardo Leite, 1.205, Taboão. Tel.: 4178-4856. 10/03 - das 13h às 18h.