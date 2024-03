Conheça Xartrux, gato brasileiro que pode entrar para o 'Guinness Book' como o maior do mundo

Um gato brasileiro pode entrar para o Guinness Book como o maior do mundo: chamado Xartrux, o bichano tem seis anos, ostenta 1,30 metro de comprimento e mais de 10 quilos. Ele é um Maine Coon, considerada a maior raça de gatos domésticos do mundo. Apesar do tamanho, que pode assustar, uma característica desse tipo de felino é a docilidade.

Vindos diretamente de Jaú, no interior de São Paulo, Xartrux e seus tutores Márcia Oliveira e Jean Martins participaram do Encontro com Patrícia Poeta na manhã de quinta-feira, 7. No programa, contaram que realizaram a inscrição o portal do Guinness em janeiro, e agora aguardam retorno da publicação para agendar a medição oficial do tamanho do animal.

Segundo os tutores, Xartrux foi o menor filhote de sua ninhada, nascendo com apenas oito gramas. Vê-lo atingir um crescimento acima da média foi uma surpresa para o casal, que tem cerca de 50 gatos em casa - entre criações e resgatados.