Filho de Fausto Silva atualiza estado de saúde do apresentador após transplante de rim

Ao 73 anos de idade, Faustão segue preocupando familiares e fãs por conta de sua saúde. O apresentador passou por um transplante de rim no final de fevereiro e, desde então, segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Nesta sexta-feira, dia 8, o filho do apresentador, João Silva, atualizou o estado de saúde do pai após a cirurgia, dizendo que já saiu da UTI e continua o tratamento no hospital.

Faustão está seguindo a recuperação, tudo dentro do esperado, disse João ao colunista Lucas Pasin.