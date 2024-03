Documentário 'Elis & Tom' ganha prêmio em festival internacional de cinema

O filme Elis & Tom, Só Tinha de Ser Com Você, dirigido por Roberto de Oliveira, recebeu o prêmio de Melhor Documentário no Seeyousound International Music Film Festival, festival dedicado à celebração de filmes sobre música que acontece em Turim, na Itália.

Elis & Tom conta, por meio de imagens de arquivo, o encontro de Elis Regina e Tom Jobim em um estúdio de gravação em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1974. Os artistas se juntaram para a gravação do álbum que se tornou um dos maiores clássicos da música popular brasileira de todos os tempos.

O documentário transporta o espectador para uma viagem no tempo, além de revelar momentos íntimos do processo criativo e das personalidades extraordinárias dos dois artistas. A produção é também um emocionante reencontro do diretor Roberto de Oliveira com Elis e Tom em um material filmado há quase cinco décadas.

Na época, Oliveira, que era empresário de Elis, filmou os bastidores da tensa gravação - Tom não aceitava muito a ideia de ter piano elétrico e guitarra na gravação. A narrativa do filme passa justamente por esse conflito inicial que, com o passar das gravações, se dissipam.

Além das imagens de arquivo, o filme também traz depoimentos de nomes ligados à música e aos protagonistas, entre eles, Wayne Shorter, André Midani, Roberto Menescal, João Marcello Bôscoli e Beth Jobim.

O Seeyousound International Music Film Festival é um evento que une música e cinema. A seleção de filmes é dividida entre longas-metragens de ficção e documentários, curtas e videoclipes.