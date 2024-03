Amaury Lorenzo fica preso no elevador e decide fazer live para passar o tempo

Nobody said it was easy, mas também ninguém disse que ia ser tão difícil, né? Os famosos têm muitas mordomias, mas parece que não abrem mão de muitas atividades cotidianas. Por isso, muitas vezes eles são flagrados (ou mesmo mostram) momentos do dia a dia que nos fazem lembrar que eles são gente como a gente.

Amaury Lorenzo, por exemplo, ficou preso no elevador em 7 de março de 2023 e decidiu fazer uma live no Instagram para passar o tempo. O ator levou a situação na esportiva e, com bom humor, conversou com os seguidores, brincou que a trilha sonora do elevador parecia música de motel, mostrou o que tinha dentro de sua mochila...

Após alguns minutos, Amaury finalmente foi resgatado e disse:

Gente, está tudo bem, viu? Não se preocupe.

Ufa!