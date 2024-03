Nasce primeiro filho de Luva de Pedreiro e Távila Gomes

Visitinha da cegonha! Até no mundo dos famosos as famílias não param de aumentar, e em 2024, vários famosos estão comemorando a chegada dos filhos. Na última quinta-feira, dia 7, Luva de Pedreiro anunciou o nascimento de seu primeiro filho com Távila Gomes, o pequeno Davi Cristiano Ronaldo.

O momento mais feliz das nossas vidas, nosso maior presente chegou, seja bem-vindo Davi Cristiano Ronaldo! Obrigado, meu Deus!, se derreteu Luva.

Vale lembrar que o influenciador e Távila já não vivem mais um romance, mas escolheram manter uma relação saudável para cuidarem do recém-nascido.