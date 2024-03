Matteus é o décimo primeiro a desistir da prova do líder, Beatriz e Davi seguem na disputa

Cada vez mais perto de descobrir o líder da semana. Depois de mais de nove horas de disputa, Matteus deixou a Prova do Líder de Resistência. O brother estava entre os três finalistas da competição.

Matteus foi o décimo primeiro a desistir da prova do BBB24, depois de oponentes como Fernanda, Raquele e MC Bin Laden. O participante, conhecido também como Alegrete, disse estar com dores nos joelhos. Ao chegar no jardim da casa, Pitel o viu mancando e trouxe uma toalha para ele tomar banho.

Vale lembrar que os quatro primeiros a saírem da prova recebiam consequências, foram eles: Lucas Buda, que está direto no paredão; MC Bin Laden não vai participar da prova do anjo; Yasmin Brunet não pode ser imunizada; Alane foi direto para a Xepa.

Depois da saída de Matteus, sobraram na competição pelo líder da semana Beatriz e Davi, que nunca ganhou o cargo no BBB.