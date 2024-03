Shawn Mendes é anunciado como headliner do último dia da edição de 40 anos do Rock In Rio

Atenção fãs de música! Na última quinta-feira, dia 7, foram anunciados mais alguns nomes dos artistas que vão fazer parte da histórica edição de 40 anos do Rock In Rio. Entre eles está quem fecha os shows do festival: Shawn Mendes.

O cantor canadense foi anunciado como o headliner do dia 22 de setembro da edição 2024 do evento. Além dele, neste dia também terá Ne-Yo. Já o dia 20 de setembro recebeu mais um nome entre os que vão tocar no palco sunset, Luedji Luna convida Xênia França e Tassia Reis, que vão participar do Dia Delas, especial que terá apenas mulheres se apresentando.

Para o mesmo dia de Ed Sheeran, foi anunciado a presença de um dos maiores hitmakers dessa geração: Charlie Puth. O Rock in Rio vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024.