Suposto motivo pelo qual Tom Brady não queria se divorciar de Gisele Bündchen é revelado

Tom Brady supostamente não queria se divorciar de Gisele Bündchen por um motivo específico. Segundo informações do jornal Daily Mail, fontes alegaram que o jogador de futebol americano tinha medo de ter que enfrentar os mesmos problemas de divisão da guarda que passou quando se separou de Bridget Moynahan.

Tom e Gisele anunciaram em outubro de 2022 que o casamento havia chegado ao fim. Ao longo da união, que durou 13 anos, eles tiveram dois filhos - Benjamin e Vivian. Antes de se casar com a modelo, o atleta se tornou pai de Jack ao lado de Bridget.

Informantes alegam que o jogador não queria colocar um fim no casamento com a brasileira por receio de sofrer novamente a experiência estressante de tentar criar os filhos com uma ex-companheira.

- Na verdade, Tom concordaria que a co-parentalidade não foi fácil. Muito amor foi perdido em seu relacionamento e navegar por isso e por suas carreiras e encontrar um novo amor não foi fácil. É seguro dizer que Tom e Gisele nunca esperaram terminar [...] Ele nunca quis se divorciar, especialmente desde que seu relacionamento com Bridget terminou, e lidar com isso para chegar a um bom co-pais levou algum tempo. Fazer tudo de novo tem sido estressante.

A fonte adicionou que eles eventualmente conseguirão superar os obstáculos e estão determinados a fazer a nova situação funcionar.

- É uma situação triste porque a família é muito importante para ambos e não ser uma família completa coloca muitas lutas no futuro. Como tudo, eles vão chegar lá, porque não vão voltar a ficar juntos, mas Gisele e Tom passaram por muita tristeza para estar onde estão agora, o que é muito melhor do que antes [...] Por mais que não seja o ideal, ambos estão determinados a chegar lá de alguma forma. Ambos concordam que o que importa é o benefício dos filhos, e [Gisele] não mentiu quando disse que eles têm dias bons e dias ruins. É um processo, especialmente aos olhos do público.