Neymar Jr. dá banho de chuveiro na Mavie e derrete web

Mavie, filhinha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi é uma verdadeira fofura! Dessa vez, o jogador de futebol decidiu explodir o fofurômetro ao mostrar o banho com a pequena.

No registro, ele aparece segurando a filha nos braços enquanto aproveita todo o momento com a bebê em um banho de chuveiro bem relaxante. Mavi parece vidrada no papai, com a mãozinha na boca, aproveitando o cuidado que recebe. Muito fofo, né?

Depois do banho, Neymar ainda ganhou um beijinho de boa noite da bebê e decidiu tirar um tempinho para jogar no computador. Ele ainda se derreteu:

Veio me dar beijo de boa noite e foi dormir.