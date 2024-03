Obituário - 11 de março de 2024

SANTO ANDRÉ

Ana Pessoa de Araújo, 82. Natural de Iramaia (Bahia). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Jeronymo Filho, 81. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gabriel Fernandes Carvalhal, 80. Natural de Pereira Barreto (SP). Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Santo André. Memorial Planalto.

Anna Maria Tarkusch, 79. Natural da Alemanha. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Oscarino Martins de Oliveira, 67. Natural de Itaberaba (Bahia). Residia na Vila Simone, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Santo André. Cemitério do Carmo II, na Capital.

Elza Vieira dos Santos, 65. Natural de Sabáudia (Paraná). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 6. Jardim da Colina.

José Santos Silva, 58. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

David Eduardo Gomes da Silva, 31. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Ajudante de pedreiro. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Pedro Geraldo Andreassa, 78. Natural de Arceburgo (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Ana Maria Françoso Rossi, 92. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Cobo Messano, 90. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 6. Jardim da Colina.

Maria Tereza do Amaral Pinto, 89. Natural de Campos (RJ). Residia no bairro Santo Antônio, em São Caetano. Dia 6. Memorial Planalto.

Maria das Dores de Carvalho Pinto, 83. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no bairro Santo Antônio, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ennio Recchia, 80. Natural da Itália. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 6. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Luiz Plaza, 97. Natural de Mirassol (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

José Joaquim Cândido, 83. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Marapé, em Santos. Dia 6, em Diadema. Cemitério da Filosofia, em Santos.

Adauto Antônio Gomes, 70. Natural de Cambará (Paraná). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Gilberto Pereira, 68. Natural de Ourinhos (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Leonardo da Silva, 26. Natural de Codó (Maranhão). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

João Rodrigues de Castro, 80. Natural de Uruburetama (Ceará). Residia na Vila Belmiro, em Ribeirão Pires. Dia 6, em Santo André. Vale dos Pinheirais.