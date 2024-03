Obituário - 9 de março de 2024

SANTO ANDRÉ

Maria Raminelli Garbin, 92. Natural de Jaú (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Maria Ilza Lopes Barboza, 86. Natural de Crato (Ceará). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Apparecido de Araújo, 86. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Giuseppe Calicchio, 84. Natural da Itália. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Benedito, 84. Natural de Andradas (MG). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo, Capital. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osmar Rosa, 83. Natural de Araraquara (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdete Aparecida da Silva Costardi, 71. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Goreti de Moura Parizam, 69. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dejair Gomes de Oliveira, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Pedro Martines, 65. Natural de Londrina (Paraná). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Vieira da Silva, 65. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amilton do Sacramento, 61. Natural de Ubaitaba (Bahia). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Ajudante geral. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos Ferreira, 53. Natural de Miguelópolis (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Mecânico revisor. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

SÃO BERNARDO

Irene Ingeborg Crusius, 84. Natural da Alemanha. Residia na Vila João Basso, em São Bernardo. Dia 4, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Teodora da Conceição Pereira, 78. Natural de Diamantina (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 4, em Santo André. Memorial Phoenix.

DIADEMA

Aparecida Moscatelli dos Santos, 84. Natural de São Manuel (SP). Residia no Parque Santa Amélia, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 4, em Santo André. Vale da Paz.

Nei Augusto da Silva, 75. Natural de Divinópolis (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 4, em Santo André. Vale da Paz.

Jouber dos Santos Nascimento, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.