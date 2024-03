Gisele Bündchen evita falar de suposto namoro com Joaquim Valente

Na última quinta-feira, dia 7, foi revelada de Gisele Bündchen em uma entrevista para falar de sua vida para a ABC News. Durante a conversa com Robin Roberts, a modelo falou sobre os próximos passos na carreira, a criação de seus filhos, o divórcio de Tom Brady e mais.

Só que ao ser perguntada sobre sua vida amorosa, Robin contou que Gisele preferiu não focar nesta parte. A supermodelo teria preferido manter sua vida pessoal na esfera privada, segundo informações do Page Six. Vale lembrar que ela está envolvida em rumores de romance com o também brasileiro Joaquim Valente.

Após relembrar o divórcio de Gisele e Tom Brady, a jornalista perguntou se a modelo pensa em voltar a se abrir para o amor. A brasileira contou que por enquanto seu principal foco são seus filhos.

- Agora, minhas verdadeiras prioridades são minhas crianças e a criação desse santuário para minha família. Mas depois, sim. Por que não? A vida é cheia de surpresas. Eu não tenho uma bola de cristal que diz o que acontecerá amanhã, mas sim.