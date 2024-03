Após polêmica sobre faculdade, Jojo Todynho posa com camiseta e manda recado: Fiscal da minha vida

A sexta-feira, dia 8, começou bem animada para os seguidores de Jojo Todynho! Após ver toda a polêmica envolvendo o seu nome e a sua ida para a faculdade, a cantora está mostrando que segue firme e forte em suas aulas.

Em um vídeo nas suas redes sociais, Jojo apareceu usando uma camiseta com uma foto e com a seguinte escrita: Fiscal da minha vida. Meu fã número 1. Claro que o look escolhido pela cantora deu o que falar entre os seus seguidores:

Você se superou com essa camiseta..., escreveu Luciele Di Camargo.

Alguém tira o telefone da mão dela (risos), comentou um segundo internauta.

Quem te protege não dorme nunca amada!, apoiou Ary Fontoura.

E não parou por aí! Jojo ainda mostrou um caderno com fotos de uma pessoa que ela já trocou muitas farpas: Cariúcha. Além das fotos, a cantora fez questão de escrever a porcentagem que a eliminou de A Fazenda - 9,74% - seguido de uma frase:

Meu sonho era ser a Jojo!