AD Santo André vence São José e chega à segunda vitória na LBF

A AD Santo André voltou a jogar bem e venceu o Pontz São José por 73 a 57 ontem à noite, no Complexo Dell’Antonia (Ginásio Laís Elena) em partida válida pela segunda rodada da LBF (Liga de Basquete Feminino). Foi a segunda vitória das meninas andreenses que na estreia bateram o Bax Catanduva fora de casa. O resultado deixa o time da região na liderança da competição nacional.

O Santo André foi superior vencendo três períodos da partida e perdendo o último (23/7; 16/14; 18/13 e 16/23). O primeiro quarto andreense foi arrasador e praticamente selou a vitória. Nos quartos seguintes, a equipe do Vale do Paraíba até equilibrou, mas não foi o suficiente para tirar a vantagem do time da região.

A ala andreense Yasmin Gonçalves foi eleita a MVP (sigla em inglês para a melhor da partida) com sete pontos, seis rebotes e oito assistências.

A AD Santo André volta a quadra na próxima segunda-feira (11), contra o Sesi Araraquara, no interior.