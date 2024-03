Após anunciar aposentadoria, atleta da região volta aos trenós

O Grande ABC é a casa de um dos maiores nomes brasileiros dos esportes de inverno: Edson Bindilatti. O atleta de bobsled que já participou de cinco Olimpíadas de Inverno, havia anunciado sua aposentadoria após participação nos Jogos de Pequim em 2022, justificando que queria ajudar no desenvolvimento de competidores mais jovens. No último mês, porém, quase dois anos depois, Bindilatti anunciou retorno às competições e que vai buscar a classificação para os Jogos Olímpicos de 2026, em Milão-Cortina.

Assim como em outros esportes de gelo e neve, o bobsled é pouco praticado em países tropicais como o Brasil. A modalidade consiste em conduzir um trenó por uma equipe de duas ou quatro pessoas em pista congelada artificialmente, com o objetivo de realizar o percurso no menor tempo tempo possível, combinando a força e a velocidade dos competidores.

O atleta de 44 anos explica que tomou a decisão de voltar aos trenós após um convite feito pela CBDG (Confederação Brasileira de Desportos no Gelo). “O Comitê Olímpico Internacional mudou as regras. Agora, para conseguir a classificação, é necessário a qualificação dos combinados da categoria two-man (dupla) e four-man (quarteto), e nossos novos atletas não possuem familiaridade com a segunda modalidade, pois é necessário mais experiência e o risco é maior”. Bindilatti observou que a decisão de voltar ao cenário competitivo não foi tranquilo, e que teve que dialogar bastante com a família.

Além de cinco participações olímpicas, Edson Bindilatti também ganhou destaque como porta-bandeira da delegação brasileira nos Jogos de 2018 (Coreia do Sul) e 2022 (Pequim). quando ajudou o País a alcançar o melhor resultado da história na categoria four-man, chegando às finais e terminando na 20ª colocação. Também em 2022, conquistou um ouro inédito para o Brasil na North America Cup de bobsled, quando fez dupla com Edson Martins.

Caso venha de fato a classificação do Brasil para as Olimpíadas de Inverno de 2026, Bindilatti se tornará um dos atletas brasileiros com mais participações olímpicas, atrás apenas de Jaqueline Mourão, atleta de esqui e ciclismo que tem oito, além do velejador Robert Scheidt, da jogadora de futebol Formiga e do cavaleiro Rodrigo Pessoa, que têm sete participações em Jogos.

ESTREOU BEM

O primeiro compromisso oficial de Bindilatti aconteceu na última quarta-feira, na Copa América que está sendo disputada nos Estados Unidos. Logo na estreia, a equipe brasileira de bosled conseguiu um quinto lugar com um tempo de 1m56s99. No esporte, o quinto lugar dá lugar no pódio.