Netuno perde nos pênaltis e está fora da Copa do Brasil

O Água Santa fez o mais difícil ontem à noite, em São Januário. Perdia para o Vasco por 2 a 0, buscou a igualdade, virou o placar quase no fim da partida, mas não conseguiu segurar a vantagem e sofreu o empate já nos acréscimos. O 3 a 3 levou a decisão para os pênaltis e a equipe cruzmaltina foi mais feliz, fez 4 a 1, e avançou à terceira fase da Copa do Brasil. Já para o Netuno, fica o gosto amargo de ter chegado tão perto da classificação e não ter conseguido sacramentar a vitória. O time diademense, agora, volta as suas atenções para a última rodada do Campeonato Paulista.

Com São Januário lotado, o Vasco começou arrasador. Logo aos quatro minutos abriu o placar com Galdames e ampliou aos 15’ com Vegetti. O clube carioca continuou dominando as principais ações da partida e esteve bem perto de fazer o terceiro e o quarto. Já o Água Santa conseguiu equilibrar a partida somente após os 30 minutos e já nos acréscimos da primeira etapa empatou com Neilton.

No segundo tempo, o Netuno voltou melhor. Encurralou o Vasco em seu campo de defesa e criou as melhores oportunidades. Aos 13’ minutos empatou com o zagueiro Robles e virou aos 42’ com Luan Dias. Antes disso, teve outras chances que poderiam ter mudado a história da partida.

Após a virada o clima esquentou, jogadores e comissões técnicas fecharam o tempo e o final da partida foi tenso. Quando o Netuno já preparava a festa, aos 48’, após cruzamento na área, Lucas Piton escorou de cabeça e empatou. Outra vez o clima esquentou, muito empurra-empurra, discussão, tentativa de agressão e mais 16 minutos de acréscimos com pressão do clube da colina. Sem mexerem mais no placar, a decisão foi para os pênaltis.

Payet, Piton, Sforza e Vegetti fizeram pra o Vasco. Para o Netuno apenas Alex Silva converteu. Robles e Mezenga desperdiçaram e viram a festa vascaína no Rio.