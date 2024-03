Trabalhadores da Basf podem entrar em greve na quarta

Os trabalhadores da Basf, de São Bernardo, poderão entrar em greve na quarta-feira (dia 13) se a empresa não der garantia de que manterá os cerca de 150 trabalhadores que estão ameaçados de perder o emprego por conta do encerramento da produção de tintas automotivas na América do Sul, que envolve a unidade do bairro Demarchi e também a de Tortuguitas, na Argentina.

O Sindicato dos Químicos do ABC realizou ontem uma assembleia na portaria da indústria para discutir e decidir quais ações serão tomadas. Os trabalhadores deliberaram que se postos de trabalho e os direitos não forem mantidos, será decretada greve por tempo indeterminado.

Eles reivindicam também a manutenção do adicional de periculosidade com pagamento retroativo para os contratados e promovidos a partir de outubro de 2022 e alteração na política de coparticipação no convênio médico Sul América, que atualmente compromete significativamente o pagamento de quem utiliza o benefício.

No documento que foi protocolado ontem na Basf, também existem 17 propostas que visam contribuir para que o processo de reestruturação, caso continue, “transcorra de forma democrática, equilibrada e transparente”.

“Para nós, a empresa não deve levar adiante esse processo. Se levar, a gente vai para o diálogo, para a negociação pela manutenção dos empregos, e não descartamos a greve”, pontua o secretário de administração do Sindicato, Fabio Lins, trabalhador na Basf desde março de 1995.

O sindicato afirma ainda que a empresa, apesar de reivindicar isenção de impostos por meio do Reiq (Regime Especial da Indústria Química) e se beneficiando da desoneração da folha de pagamento, não se comprometeu com a questão da responsabilidade social.

Os sindicalistas pretendem conversar com representantes do Sindicato dos Químicos da Alemanha e da Comissão de Fábrica da matriz em Ludwigshafen, pedindo apoio para que a Basf traga mais investimento para a América do Sul, para o Brasil e para o Grande ABC.