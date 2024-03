São Bernardo perde selo de "turismo industrial"

São Bernardo segue pagando a fatura do acelerado processo de fuga de fábricas na gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB), que se iniciou em 2017 – de lá para cá, foram ao menos oito grandes corporações que se mandaram da cidade, entre elas a Ford e a Toyota. O município deixou de figurar no Roteiro da Natureza e da Indústria do Mapa das Regiões Turísticas de São Paulo, que agora é composto apenas por Santo André, São Caetano, Mauá e Rio Grande da Serra. Para integrar o grupo, é preciso possuir “cenários naturais e produção industrial relevante a nível regional e nacional”. Na nova configuração, São Bernardo passou a fazer parte do Roteiro de Negócios e Cultura, ao lado de Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Carapicuíba, Franco da Rocha e Osasco.

BASTIDORES

Segurança

Idealizador do programa Vizinhança Solidária, que aposta na conexão entre moradores do mesmo bairro para reduzir os índices de violência nas imediações, o coronel Temistocles Telmo Ferreira Araújo (foto) foi nomeado secretário de Segurança Cidadã de Santo André. Há informações de que o prefeito Paulo Serra (PSDB) tem exigido mais eficiência de seus comandados no combate à criminalidade. Telmo substitui Vlamir Luiz Machado, rebaixado a adjunto. Ex-adjunto, Edson Lima de Oliveira foi reacolocado em uma diretoria da Pasta.

Candidato

Vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL) avisou seu grupo político que será candidato à sucessão de Paulo Serra (PSDB) em outubro, seja com as bênçãos governistas ou não. Nos últimos dias, ele intensificou as conversas com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e com o deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil), dois desafetos do chefe do Executivo andreense, para acertar estratégias.



Delay

A edição 67 da Revista Raízes, editada pela Fundação Pró-Memória de São Caetano semestralmente, que traz como principal reportagem – belíssima, diga-se – sobre os 70 anos da Guarda Civil Municipal, começou a circular nesta semana. Data de capa: dezembro de 2023.



TBT

Pré-candidato a prefeito de Ribeirão Pires, Gabriel Roncon (Cidadania) publicou ontem em suas redes sociais um TBT repleto de enaltecimentos à vereadora da causa animal Amanda Nabeshima (PRD). Na postagem com a foto dos dois, Roncon fala sobre a trajetória de Nabeshima na política e conclui dizendo que é um parceiro tanto da vereadora quanto da causa animal. Como assegura o ditado, para um bom entendedor, meia palavra basta.



Território

O vereador Caio Salgado (PL) ficou bastante incomodado com o colega César Oliva (PSD), que instalou seu escritório político na Rua Taipas, bairro Barcelona, reduto eleitoral do liberal. Há quem veja dedo do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) na disputa territorial. O tucano teria interesse em provocar a cizânia entre os dois parlamentares.