Avião perde pneu durante a decolagem nos Estados Unidos e faz pouso de emergência

Um avião da companhia aérea United Airlines com destino ao Japão precisou pousar logo após decolar em Los Angeles, nos Estados Unidos, depois de perder um pneu enquanto estava no ar, nesta quinta-feira, 7.

Um vídeo mostra o avião perdendo um dos seis pneus do trem de pouso principal esquerdo segundos após a decolagem. O pneu caiu no estacionamento de funcionários do Aeroporto Internacional de São Francisco, onde bateu em um carro e quebrou o vidro traseiro antes de quebrar uma cerca e parar em um estacionamento vizinho. Ninguém ficou ferido, de acordo com um comunicado do porta-voz do aeroporto.

Veículos do Corpo de Bombeiros permaneceram a postos no aeroporto, mas não foram necessários, já que o Boeing 777 fez um pouso sem intercorrências e parou a cerca de dois terços do caminho na pista. O porta-voz do aeroporto, Dae Levine, disse que o avião pousou em segurança. A aeronave foi rebocada após o pouso.

O voo levava 235 passageiros e uma tripulação de 14 pessoas, segundo a United Airlines. A companhia aérea disse que o avião, fabricado em 2002, foi projetado para pousar com segurança com pneus faltando ou danificados.

A fabricante de aviões Boeing tem enfrentado uma grave crise de reputação por problemas de controle de qualidade, depois de um incidente em janeiro, quando um painel de um Boeing 737 Max 9 se soltou da fuselagem depois que o avião decolou em Portland, Oregon.

Ocorrência rara

Especialistas em aviação disseram que a perda de pneus de aviões é uma ocorrência rara e não indica um problema maior de segurança. "Na aviação, nunca queremos ter pontos únicos de falha se eles puderem ser evitados, e este é um exemplo disso", disse Alan Price, ex-piloto-chefe da Delta Air Lines.

"Os pneus restantes são totalmente capazes de suportar a carga", acrescentou. Price disse que um pneu solto normalmente é um problema de manutenção e não um problema criado pelo fabricante.

John Cox, piloto aposentado e professor de segurança aérea na Universidade do Sul da Califórnia, concorda. "Não vejo nenhum impacto para a Boeing, pois foi uma equipe de manutenção da United que trocou o pneu", disse ele.

A Administração Federal de Aviação investigará, disse o porta-voz Tony Molinaro.