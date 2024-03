Mulheres lideram desenvolvimento de vacina da dengue

A luta contra a dengue tem o protagonismo das mulheres no governo estadual. Seja nas ações de vigilância ou no desenvolvimento de vacinas, são elas que lideram o combate à doença. Nas mãos da bióloga Neuza Frazatti, está o comando dos estudos para o primeiro imunizante brasileiro contra a dengue. Ela se dedica ao projeto desde 2010 no Instituto Butantan e teve seu trabalho como cientista reconhecido internacionalmente.

Antes de encabeçar o desenvolvimento da vacina contra a dengue, a doutora Neuza já era pioneira na área. No início de sua carreira, ficou incomodada com o uso de quase 9.000 camundongos por semana para a testagem e produção de uma vacina contra raiva. A bióloga propôs então um novo modelo de produção de vacinas e de antígenos virais, sem o uso de animais.

Na outra ponta da luta contra o mosquito, mapeando resultados de testes de pessoas infectadas, a liderança é da diretora geral do Instituto Adolfo Lutz, Adriana Bugno. A equipe comandada por ela rastreia os casos de dengue no Estado e joga luz para a ação precisa de enfrentamento da dengue. A farmacêutica coordena o trabalho das 12 unidades regionais que recebem amostras.

O destaque do trabalho nas ruas é a cabo Suellen Araújo. Com seu olhar atento, ela realiza ações pela Defesa Civil em busca de focos do mosquito nas casas. Policial militar há sete anos, Suellen percorre os municípios com maiores taxas de dengue. Sua missão é desmobilizar focos do mosquito e conscientizar a população.

O setor de pesquisas sobre a doença também tem o reforço feminino nos estudos da professora Maria Anice, focados em doenças tropicais na USP (Universidade de São Paulo).

A docente é pesquisadora de doenças tropicais pela USP, e ajuda a explicar porque a dengue é tão recorrente no Brasil: “Não podemos esquecer que o país tem o mosquito vetor, que evoluiu com o homem.”