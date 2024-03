Santo André inicia construção do Complexo Maurício de Medeiros

Moradores dos bairros Jardim Irene e Cata Preta, em Santo André, receberam ontem uma boa perspectiva. Foi assinada a ordem de serviço para construção do Complexo Maurício de Medeiros, obra que contemplará a canalização do córrego, a implantação de duas vias marginais e outras intervenções.

“Essa obra vai trazer muita dignidade para essas pessoas que sonharam com isso e agora estão vendo o sonho começar a se tornar realidade. Será o mesmo impacto que o Complexo Cassaquera proporcionou para a região do Centreville e Humaitá, ou que a Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo levou para a Vila Luzita”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O investimento na obra será de R$ 104.310.452,55, com verba oriunda da CAF (Banco Andino de Desenvolvimento da América Latina). As intervenções integram o programa Sanear Santo André.

Estão previstas as canalizações do Córrego Maurício de Medeiros (que é um afluente do Córrego Guarará) e de um trecho do Córrego André Magini, com as instalações de mais de 600 metros de tubulação de ramais, sete grelhas de captação, 18 bocas de lobo, 11 bocas de leão e travessias (aduelas). Estas intervenções deverão minimizar pontos de alagamento históricos.

Já na parte viária do projeto, serão implantadas duas pistas (uma no sentido bairro e outra no sentido Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo), cada uma com duas faixas de rolamento, quatro opções de retorno, 69 postes e 79 luminárias LED, além do asfaltamento de algumas vias adjacentes.