Baeta Neves recebe autoras e artesãs do Grande ABC

Em comemoração ao Dia da Mulher, a Aideal (Associação de Incentivo ao Desporto, Educação, Arte e Labor) e a Acaff (Academia de Futebol Feminino), juntamente com a Editora PoloPrinter, realizam amanhã, no Crec Baetinha, das 9h às 17h, a 1ª Feira Literária - Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes.

Estarão presentes na feira autoras da região e da Capital, como: Maria Angélica Amarante dos Anjos, Mary Lopes Esteves Frizanco, Solange Solón Borges, Nani Paiva, Adriana Barros, Rakel de Jesus Pinho, Sandra Cassimiro, Alcidéa Miguel de Souza, Camila Marqües da Silva, Nathalia de Oliveira, Nane Voaletra, Vivian Veronez, além da própria presidente da Aideal, Marcia Dantas. Outra presença confirmada no evento será a ilustradora Jessica Silva Viúde, responsável pelo blog Desenhos Jessy.

Na feira de artesanato estarão as artesãs; Rudinéia Canever, expondo marcadores de livro em tela com pintura abstrata e texto reflexivo no verso, Ana Maria Rodrigues Gomes com exposição de artesanato macramé e pedra, Ana Lucia Fioravanti, com costura criativa, Marlene das Mercês Cavalcante Rorato, com a exposição de Sinh’Ana Brazil arte em tecido.

Além de Neusa de Oliveira, com bonecas/os pretos de pano, Cris Villani, com exposição de artesanato geral, Larissa Ayumi Terada, com exposição de brincos, pulseiras em macramê e canetas decoradas, Deise Nascimento, com costura criativa, Juliane Moura, com exposição de perfumes, Tereza Araújo, expondo camisetas e ecobags da cultura afro, e Tânia Cainé Canassa com exposição de bolsas, carteiras, necessaires.

O evento também contará com barracas de comidas, palestras, oficinas, sorteios e muitas outras atrações.