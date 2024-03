Diocese de Santo André promove o evento 24 Horas Para o Senhor

A Diocese de Santo André, em uma iniciativa alinhada com a Igreja Católica ao redor do mundo, realizará as 24 Horas Para o Senhor, que ocorrerá entre hoje e amanhã nas principais igrejas do Grande ABC.

Em Santo André, Centro, Utinga e a região Leste, os eventos começam hoje e terminam amanhã. Já São Bernardo, Rudge Ramos e Anchieta também haverá celebrações nesse período, assim como São Caetano. Diadema terá confissões das 16h de hoje e às 12h de sábado. Mauá terá eventos das 14h deste Dia da Mulher e às 14h de amanhã. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra terão eventos apenas no dia 17. (As regiões e endereços específicos podem ser consultadas na arte abaixo)

Segundo a Diocese, o movimento é inspirado pela iniciativa do papa Francisco em 2013, o momento precede sempre antes do quarto domingo da Quaresma e busca oferecer um momento profundo de reconciliação com Deus e com o próximo, além de promover a adoração através do Santíssimo Sacramento da Eucaristia.

Cada região pastoral da Diocese de Santo André abrirá suas portas de acordo com uma programação especial para acolher fiéis que desejam vivenciar este momento sagrado. O ponto de abertura diocesana será a Santa Missa celebrada por dom Pedro Carlos Cipollini, bispo diocesano, no dia 8 de março, às 19h, na Paróquia Santo André, matriz da cidade.

O tema deste ano, ‘Caminhar numa vida nova’ (Rm 6,4), ressalta a mensagem de renovação e redenção que a misericórdia divina pode proporcionar. Este momento visa não apenas reforçar a importância do perdão como elemento transformador da vida humana, mas também oferecer aos participantes uma oportunidade de experienciar um verdadeiro renascimento espiritual.